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No mês da Consciência Negra, a jornada para contar e preservar as relações África-Brasil ganha mais um capítulo com a digitalização de novos conjuntos documentais que mostram partes da história brasileira e estavam guardados em Angola.

A partir desta quinta-feira (26), mais 108 códices, que são livros encadernados com manuscritos, trazidos do Arquivo Nacional de Angola, e mais de 1,6 mil documentos pertencentes ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), relacionados à África, Ásia e Oceania, passam a integrar o Projeto Resgate Barão do Rio Branco, da Fundação Biblioteca Nacional (FBN), vinculada ao Ministério da Cultura (MinC).

De acordo com a FBN, com a inclusão dos arquivos no site do Projeto Resgate, a instituição se torna “um dos maiores repositórios de documentos digitalizados sobre a África em todo o Brasil”.

O lançamento será nesta quinta-feira, durante o encontro Travessias: os manuscritos de Angola e do IHGB no Projeto Resgate, a partir das 10h, no Auditório Machado de Assis, na sede da FBN, no Centro do Rio. A entrada é franca e haverá transmissão ao vivo no canal do YouTube da instituição.

As imagens do Arquivo Nacional de Angola (ANA) receberam um tratamento técnico por uma equipe do Centro de Processamento e Preservação da Biblioteca Nacional, para ficarem com a melhor visibilidade possível, uma vez que nos originais fica difícil a leitura.

Para o coordenador do projeto e historiador Luciano Figueiredo, a entrada desses documentos vai significar uma inflexão na história do Projeto Resgate, porque pela primeira vez, haverá a divulgação e o acesso a esses documentos produzidos em Angola em relação ao Brasil.

“Um grupo de pesquisadores a partir de 2010 fez um projeto, foi a Angola e digitalizou a maior parte dos documentos do acervo do Arquivo Nacional de Angola sobre o Brasil. Aí formou uma documentação digital e agora essa documentação passou a entrar no Resgate, portanto, está disponível para ser consultada na rede mundial de internet”, disse em entrevista à Agência Brasil.

Entre os novos conjuntos vindos do Arquivo Nacional de Angola, segundo o coordenador do Projeto Resgate, há muitas leis ligadas à administração de Angola que trabalhava para fornecer mercadorias e pessoas para o tráfico.

Tem ainda outros documentos regulamentando o comércio e sobre os reinos no interior daquele país que eram lugares de captação de pessoas escravizadas.

“Tudo muito relevante e que não se pode naturalizar”, pontuou, destacando que para pesquisar a história do Brasil é preciso pesquisar a história de Angola. “Não tem a menor dúvida, principalmente, nessa época colonial”.

Já nos mais de 1,6 mil documentos do conjunto do IHGB estão alguns sobre territórios que estiveram sob domínio português ou onde houve alguma presença lusitana.

“A documentação inclui correspondências e relatórios com descrições detalhadas de territórios, recursos naturais, populações, crenças, tradições, atividades agrícolas, manufaturas e relações comerciais. Os registros permitem acompanhar diferentes aspectos da administração portuguesa em territórios ultramarinos e investigar conexões entre o Atlântico, o Índico e o Pacífico”, informou a FBN.

Acesso livre

De acordo com o historiador, antes deste trabalho que vai compor o Projeto Resgate, o interessado precisava ir para Luanda, capital de Angola, para pesquisar essa documentação. Agora, com o fácil acesso, até em um celular, dentro do ônibus se pode ler os documentos, assim como em um computador de casa.

“É uma coisa extraordinária. Europeus, americanos, africanos e asiáticos, qualquer um vai ter acesso a essa verdadeira matéria-prima da história comum desses dois povos, que estiveram juntos e que o tráfico [de pessoas] tragicamente aproximou. O acesso a essas fontes dessa maneira, massifica a pesquisa histórica”, completou Luciano Figueiredo.

Conforme afirmou, o campo de pesquisa sobre a história da África cresceu muito nos últimos 20 anos, o que pode ser comprovado nos departamentos de história das universidades, onde foram abertas áreas destinadas ao estudo da África.

Com o acesso aos documentos no Projeto Resgate, até a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que determina o ensino sobre a África e a cultura afro-brasileira nas escolas, vai poder ser mais efetiva, o que nem sempre ocorre atualmente.

“Vai ter muito material agora a partir dessa documentação. O problema dessa lei, que é necessária, porque é uma questão de reparação, é que os professores não têm material didático. De um modo geral pelo Brasil inteiro ainda falta muito para ter um fluxo natural de material pedagógico”.

Parte da documentação favorece os estudos sobre as repercussões da Independência do Brasil em diferentes territórios portugueses, incluindo registros de 1823 e 1824 relacionados às preocupações das autoridades com possíveis movimentos de aproximação política entre colônias e o Brasil.

Conforme o coordenador, a união entre os dois países está marcada inclusive no reconhecimento da independência do Brasil, em 1822, que só ocorreu após Portugal ter a garantia de que Angola não passaria a pertencer ao país independente.

“A afinidade com Angola era tão grande que Portugal tinha medo de perder Angola [por achar] que ficaria anexada o Brasil, não territorialmente, mas uma espécie de domínio. As relações eram muito fortes. É essa matéria-prima que a gente está trazendo agora”, afirmou; O historiador acrescenta que a afinidade existe até hoje nas palavras, na maneira de vestir.

Reforçando a ligação dos dois países, Luciano Figueiredo lembrou a frase de administradores coloniais do Brasil: “Sem Angola não há Brasil”. Na visão do historiador, esse era um pensamento trágico, porque obviamente a razão por trás disso eram pessoas sequestradas na África e levadas ao Brasil.

O coordenador adiantou que durante o lançamento vai ser exibido um vídeo do jornalista, escritor e editor angolano de ascendência portuguesa e brasileira, José Eduardo Agualusa, lendo esse trecho do livro de sua autoria A Rainha Ginga. E de como os africanos inventaram o mundo.

“Nos dias antigos, acrescentou, os africanos olhavam para o mar e o que viam era o fim. O mar era uma parede, não uma estrada. Agora, os africanos olham para o mar e veem um trilho aberto aos portugueses, mas interdito para eles. No futuro, assegurou-me, aquele será um mar africano. O caminho a partir do qual os africanos inventarão o mundo”. Foi neste livro, que o escritor usou a expressão mar africano como forma de projetar o futuro para os africanos sem exclusividade para os europeus.

Os 108 códices digitalizados, a partir dos documentos que estavam no Arquivo Nacional de Angola, estão reunidos no âmbito do Projeto Acervo Digital Angola-Brasil (PADAB), uma iniciativa de cooperação acadêmica que mobilizou pesquisadores e instituições dos dois países.

O acesso às reproduções digitais faz parte do processo de cooperação institucional entre Brasil e Angola, reforçado pelo Memorando de Entendimento, assinado em março de 2026, pela FBN e pelo ANA.

Em julho de 2026, a agenda de cooperação recebeu um ganho com a elaboração do Plano de Ação para Cooperação Cultural Brasil–Angola 2026–2028, firmado pelos ministros da Cultura do Brasil, Margareth Menezes, e de Angola, Filipe Silvino de Pina Zau. O Plano estabelece diretrizes para iniciativas conjuntas nas áreas de patrimônio, memória, bibliotecas, arquivos e preservação documental.

Luciano Figueiredo revelou que no início de dezembro, a Biblioteca Nacional vai fazer um simpósio internacional sobre o Projeto Resgate.

“Nenhum país no mundo tem essa quantidade de documento sobre a sua história digitalizado e que não está no Brasil. O Resgate é formado por documentos que estão fora do Brasil, então toda a documentação sobre a colonização do Brasil, que está fora, agora, a gente tem a cópia digital no Projeto Resgate on line”, completou.

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