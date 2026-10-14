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AR LIVRE Projeto "Retratos Fora da Caixa" leva estúdio a céu aberto para a Rua da Imperatriz Ação acontece nesta sexta-feira (16) e conecta a exposição "Rua" à criação de novas imagens com quem movimenta a região

A Rua da Imperatriz, no Centro do Recife, será cenário de uma experiência fotográfica aberta ao público nesta sexta-feira (16).

O artista Rogério Alves instala seus equipamentos no espaço urbano para produzir retratos de pessoas que dão vida à região, entre comerciantes, artistas e passantes.

A iniciativa integra o projeto autoral “Retratos Fora da Caixa” à exposição “Rua”, atualmente distribuída pelas fachadas de estabelecimentos comerciais do logradouro.

Embora tenham propostas próprias, os dois trabalhos compartilham o interesse pela fotografia como forma de encontro.

Enquanto a mostra apresenta imagens já produzidas pelo artista, a intervenção desta sexta transforma a própria rua em ambiente de criação, convidando quem circula pelo local a participar da construção de novos registros.

A rua como espaço de criação

A proposta desloca a experiência do retrato para longe dos ambientes tradicionais de fotografia. Em meio ao fluxo de pessoas e às atividades cotidianas da Imperatriz, Rogério aproxima a câmera de quem trabalha, mora ou simplesmente passa pelo Centro.

A ação também permite que o público acompanhe de perto o processo de produção das imagens.

Desenvolvido desde 2018, “Retratos Fora da Caixa” investiga as relações entre fotografia, performance e autoestima.

A iniciativa autoral busca explorar possibilidades de representação pessoal, tendo como ponto de partida a interação entre o fotógrafo e cada participante. Na edição especial, o cotidiano do Recife passa a integrar diretamente essa pesquisa.

Exposição ocupa portas de lojas

Em cartaz até 10 de novembro, “Rua” reúne 17 painéis fotográficos instalados nas portas de comércios da Imperatriz.

Com curadoria de Tactiana Braga, a mostra apresenta registros de artistas, performances e paisagens urbanas captados ao longo de mais de 30 anos de atuação de Rogério Alves. A visitação é gratuita.

A ocupação leva a produção artística para o trajeto habitual de moradores, trabalhadores e visitantes, incorporando as imagens à paisagem do Centro.

Com a sessão de retratos, a iniciativa ganha uma dimensão presencial: além de percorrer os painéis, o público tem a oportunidade de ver o artista trabalhando e acompanhar o surgimento de novas fotografias.

Trajetória entre diferentes linguagens

Artista autodidata, Rogério Alves transita pela fotografia, dança, teatro, palhaçaria e audiovisual. Na área da fotografia de cena, já colaborou com companhias e grupos como Grupo Experimental de Dança, Compassos Cia. de Dança, Cia. Brincantes de Circo e Doutores da Alegria.

“Rua” é uma realização de Rogério Alves, com produção da B52 Cultural e apoio da Associação IMPERA e do RECENTRO.

O projeto recebeu recursos da Lei Paulo Gustavo PE, por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco e do Ministério da Cultura, além de patrocínio via mecenato da LUCK Viagens, do Instituto UV e da H VISÃO, pelo Sistema de Incentivo à Cultura, da Fundação de Cultura Cidade do Recife e da Secretaria de Cultura da Prefeitura do Recife.

SERVIÇO

“Retratos Fora da Caixa – Sessão de Fotos na RUA!”

Quando: Sexta-feira (16)

Onde: Rua da Imperatriz, Boa Vista - Recife-PE

Exposição “Rua”, de Rogério Alves

Quando: em cartaz até 10 de novembro

Onde: Rua da Imperatriz, Boa Vista - Recife-PE

Acesso gratuito

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