A- A+

Literatura 'Projeto secreto' de Brandon Sanderson, "Tress, a garota do Mar Esmeralda" chega ao Brasil em maio Pré-venda do romance começa nesta quinta-feira (6)

Um dos "projetos secretos" de Brandon Sanderson anunciado em 2022, "Tress, a garota do Mar Esmeralda" chega ao Brasil em maio pela editora Trama, com a pré-venda iniciando nesta quinta-feira (6), através do site oficial.

Todos os quatro romances "secretos" serão publicados no Brasil pela Trama. As obras são histórias individuais ambientadas no universo Cosmere, e são "secretas" porque os títulos só podem ser divulgados após o respectivo lançamento das edições estrangeiras.

"Estou muito animado para lançar este livro no Brasil. Comecei a escrevê-lo em segredo durante a pandemia, como um romance só para minha esposa, e ela me incentivou a compartilhá-lo com o mundo. É um tipo diferente de história de Brandon Sanderson, que escrevi quando não havia restrições de tempo, expectativas e limites para minha imaginação", disse o autor.

A edição brasileira de “Tress of the Emerald Sea” (título em inglês) será bastante próxima à oferecida aos fãs apoiadores estrangeiros, com acabamento premium, capa dura, páginas coloridas e as mesmas ilustrações do projeto original.

O projeto original para a produção das edições norte-americanas, encabeçado pelo autor, foi feito por meio de financiamento coletivo no Kickstarter, e conseguiu mais de 181 mil patrocinadores e 41,7 milhões de dólares, a maior arrecadação na plataforma até hoje.

Veja também

CCXP 23 Ator de "Superman e Lois" e Bruce Dickinson, do Iron Maiden, são anunciados na CCXP 23