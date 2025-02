A- A+

MÚSICA Projeto Seis e Meia: Alcymar Monteiro e Michael Sullivan integram programação Thiago Arancam também está no Projeto musical do Teatro do Parque, que inicia agenda em março

Alcymar Monteiro e Michael Sullivan estão entre os nomes anunciados da programação deste semestre de 2025 do Projeto Seis e Meia no Teatro do Parque.



Com início no próximo 14 de março, o Projeto será aberto pelo tenor Thiago Arancam - na mesma noite, o grupo instrumental Rugendas também se apresenta.



Além deles, integram a agenda Ricky Vallen e Markinhos Moura.









No Instagram, a página oficial do Seis e Meia Recife divulgou a lista com os artistas já confirmados para apresentações até julho.



Com um "Aguardem mais..." o anúncio deixa no ar que outros nomes serão anunciados para os demais meses.



Veja a programação:









