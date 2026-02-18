Qua, 18 de Fevereiro

MÚSICA

Projeto Seis e Meia: temporada 2026 tem início no próximo dia 13 de março; veja as atrações

Projeto, que acontece no Teatro do Parque, inicia temporada com abertura de artista pernambucana e banda maranhense

Banda Lostalgia e Lili Trindade abrem a temporada 2026 do Projeto Seis e MeiaBanda Lostalgia e Lili Trindade abrem a temporada 2026 do Projeto Seis e Meia - Foto: Divulgação

A temporada 2026 do Projeto Seis e Meia, no Teatro do Parque, já tem data para acontecer: será no próximo dia 13 de março, com shows da pernambucana Lili Trindade e da Banda Lostalgia.

No palco, Lili - que já foi vocalista do Forró Chicote - faz um passeio por ritmos diversos, fazendo jus ao título de "camaleônica", pelo qual é conhecida.

Já os integrantes da Lostalgia - grupo maranhense surgido em 2013 - trazem repertório retrô que passa por The Fevers e Reginaldo Rossi até Raul Seixas e Tracy Chapman, entre outros nomes, além de canções autorais da banda, comandada pelo cantor e guitarrista Alysson Fernandes.

 

A primeira edição do Seis e Meia está com ingressos disponíveis no Sympla, Loja Vagamundo (Shopping Boa Vista) e bilheteria do teatro com valores a partir de R$ 75.

SERVIÇO
Projeto Seis e Meia 2026
Com Lili Trindade e Banda Lostalgia
Quando: Sexta-feira, 13 de março, às 18h30
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 75 no Sympla, Loja Vagamundo (Shopping Boa Vista) e bilheteria do teatro
Informações: @teatrodoparqueoficial

 

 

 

