Projeto Seis e Meia: temporada 2026 tem início no próximo dia 13 de março; veja as atrações
Projeto, que acontece no Teatro do Parque, inicia temporada com abertura de artista pernambucana e banda maranhense
A temporada 2026 do Projeto Seis e Meia, no Teatro do Parque, já tem data para acontecer: será no próximo dia 13 de março, com shows da pernambucana Lili Trindade e da Banda Lostalgia.
No palco, Lili - que já foi vocalista do Forró Chicote - faz um passeio por ritmos diversos, fazendo jus ao título de "camaleônica", pelo qual é conhecida.
Já os integrantes da Lostalgia - grupo maranhense surgido em 2013 - trazem repertório retrô que passa por The Fevers e Reginaldo Rossi até Raul Seixas e Tracy Chapman, entre outros nomes, além de canções autorais da banda, comandada pelo cantor e guitarrista Alysson Fernandes.
Leia também
• Live Nation anuncia novo horário para os shows do Bad Bunny no Brasil
• Shakira fala pela primeira vez sobre expectativa para show gratuito em Copacabana
• Inspirado em Xuxa? Fãs destacam semelhança entre show de Bad Bunny e clipe da Rainha dos Baixinhos
A primeira edição do Seis e Meia está com ingressos disponíveis no Sympla, Loja Vagamundo (Shopping Boa Vista) e bilheteria do teatro com valores a partir de R$ 75.
SERVIÇO
Projeto Seis e Meia 2026
Com Lili Trindade e Banda Lostalgia
Quando: Sexta-feira, 13 de março, às 18h30
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 75 no Sympla, Loja Vagamundo (Shopping Boa Vista) e bilheteria do teatro
Informações: @teatrodoparqueoficial