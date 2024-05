A- A+

SHOW Projeto Seis e Meia: Waldonys se apresenta sexta (10), no Teatro do Parque O evento terá abertura do grupo Petrônio e As Criaturas

A próxima edição do Projeto Seis e Meia, que acontece nesta sexta (10), traz ao palco do Teatro do Parque, no Centro do Recife, o cantor, acordeonista e também paraquedista cearense Waldonys. O evento começa às 18h30, com abertura dos pernambucanos Petrônio e As Criaturas. Os ingressos – a partir de R$ 60 – estão à venda no Sympla.

Motivado pelo pai, Waldonys começou suas experimentações no acordeon com apenas 10 anos de idade. Seu talento ímpar não tardou em se espalhar, chamando a atenção de nomes já consolidados do forró.

Aos 14 anos de idade, Waldonys participou da gravação do LP “Choros Chorados”, de Dominguinhos, e aos 15, recebeu de Luiz Gonzaga o apelido de “Garoto Atrevido”, após o Rei do Baião se impressionar com as habilidades do jovem durante gravação que fizeram juntos.

A carreira do multiartista é repleta de colaborações especiais com outros grandes artistas, como Fagner, Adriana Calcanhotto, Zé Ramalho, Marisa Monte e Geraldo Azevedo. O sucesso de Waldonys ultrapassou as fronteiras geográficas e expandiu-se internacionalmente, acumulando apresentações em países como Estados Unidos, México, Cuba e outros tantos da América do Sul e da Europa.

Abertura

Xote e baião se misturam harmonicamente com pitadas de funk e rock’n’roll nas apresentações de Petrônio e As Criaturas, grupo que abrirá esta edição do projeto Seis e Meia.



O cineasta e músico Petrônio Lorena está à frente do grupo Petrônio e As Criaturas | Foto: Divulgação

Com influências dos cantadores de viola e suas poesias de improviso, a banda é composta pelo cantor, compositor e cineasta Petrônio Lorena, pelo multi-instrumentista D Mingus (flauta e guitarra) e por Guga Rocha (percussão).

SERVIÇO

Projeto Seis e Meia, com Waldonys e Petrônio e As Criaturas

Quando: Sexta (10), às 18h30 (abertura do teatro: 17h30)

Onde: Teatro do Parque | Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife/PE

Ingressos: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia), à venda no Sympla

