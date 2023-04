A- A+

SHOW Projeto Seis e Meia: Xangai comanda cantoria popular em show no Teatro do Parque Ortinho e Os Cordas Elegantes também integram programação da noite

No próximo dia 12 de maio, em mais uma edição do Projeto Seis e Meia, o Teatro do Parque, na Boa Vista, será tomado pela cantoria popular comandada pelo cantor, compositor e violeiro Xangai, 75 - artista baiano com discografia extensa e trajetória de peso na Música Popular Brasileira.



Abrem a noite, que inicia às 18h30, o cantor Ortinho e Os Cordas Elegantes. Os ingressos para o show estão disponíveis no Sympla, com valores a partir de R$ 60.











Serviço

Projeto Seis e Meia, com Xangai

Abertura: Ortinho e Os Cordas Elegantes



Quando: 12 de maio, a partir das 18h30

Onde: Teatro do Parque



Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Informações: 3242-3437

