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AGENDA CULTURAL

Projeto "Seu Rodolpho Convida" recebe André Macambira nesta sexta-feira (11), em Olinda

O artista fez parte da primeira formação do grupo que volta ao Alma Arte Café para mais uma apresentação

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Banda Seu Rodolfo se apresenta no Alma Arte Café, em OlindaBanda Seu Rodolfo se apresenta no Alma Arte Café, em Olinda - Foto: Gabriella Rito

A Banda Seu Rodolpho recebe o músico André Macambira, integrante da primeira formação do grupo, para mais uma edição do projeto ''Seu Rodolpho Convida'' nesta sexta-feira (11), no Alma Arte Café, em Olinda, a partir das 19h. 

A noite é uma forma de sublinhar esse encontro marcado por música, memória e histórias compartilhadas ao longo da trajetória da banda.

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Sobre a banda
Nascida no extinto bar cultural localizado em Olinda, o Farândola, a Banda Seu Rodolpho possui um repertório que passeia por releituras da MPB e por canções que transitam entre gerações, com o objetivo de sempre preservar a espontaneidade e o clima descontraído que a banda cultiva.

A formação atual da Banda Seu Rodolpho reúne Mazo Melo (voz), Leandro Silva (guitarra), Eliel Neto (baixo), Vitamina (bateria) e Kid Bone (trombone).

O projeto
A proposta do ''Seu Rodolpho Convida'' é ampliar os encontros musicais e aproximar a banda de artistas com diferentes trajetórias e criar apresentações mais intimistas.

Depois da estreia do projeto, que teve como convidada a cantora Irah Caldeira, a segunda edição ganha um caráter particularmente simbólico com a presença de André Macambira.

SERVIÇO
''Seu Rodolpho Convida'' com André Macambira
Quando: sexta-feira, (11), às 19h
Onde: Alma Arte Café – Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo, Olinda
O couvert custa R$30 
Informações: @almaartecafe

 

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