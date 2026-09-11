A- A+

AGENDA CULTURAL Projeto "Seu Rodolpho Convida" recebe André Macambira nesta sexta-feira (11), em Olinda O artista fez parte da primeira formação do grupo que volta ao Alma Arte Café para mais uma apresentação

A Banda Seu Rodolpho recebe o músico André Macambira, integrante da primeira formação do grupo, para mais uma edição do projeto ''Seu Rodolpho Convida'' nesta sexta-feira (11), no Alma Arte Café, em Olinda, a partir das 19h.

A noite é uma forma de sublinhar esse encontro marcado por música, memória e histórias compartilhadas ao longo da trajetória da banda.

Sobre a banda

Nascida no extinto bar cultural localizado em Olinda, o Farândola, a Banda Seu Rodolpho possui um repertório que passeia por releituras da MPB e por canções que transitam entre gerações, com o objetivo de sempre preservar a espontaneidade e o clima descontraído que a banda cultiva.

A formação atual da Banda Seu Rodolpho reúne Mazo Melo (voz), Leandro Silva (guitarra), Eliel Neto (baixo), Vitamina (bateria) e Kid Bone (trombone).

O projeto

A proposta do ''Seu Rodolpho Convida'' é ampliar os encontros musicais e aproximar a banda de artistas com diferentes trajetórias e criar apresentações mais intimistas.

Depois da estreia do projeto, que teve como convidada a cantora Irah Caldeira, a segunda edição ganha um caráter particularmente simbólico com a presença de André Macambira.

SERVIÇO

''Seu Rodolpho Convida'' com André Macambira

Quando: sexta-feira, (11), às 19h

Onde: Alma Arte Café – Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo, Olinda

O couvert custa R$30

Informações: @almaartecafe

Veja também