Projeto social abre matrículas em Olinda para cursos gratuitos de música

O projeto Musicou, programa de educação musical que oferece aulas de música gratuitas para crianças, jovens e adultos, está com matrículas abertas nos cursos de iniciação musical, coral, percussão e acordeão. No total, são 200 vagas disponíveis. Os interessados (as) devem se apresentar presencialmente no núcleo Musicou Olinda, que fica na UNIAESO, localizada na Av. Transamazônica, 405 - Jardim Brasil II. Não há exigência de conhecimento prévio de música e nem de instrumento musical e antes da efetivação da matrícula é possível agendar uma aula experimental.

As aulas são coletivas, realizadas no formato presencial, e acontecem no contraturno escolar, às terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30. O Musicou atua socialmente utilizando a música, a educação e o desenvolvimento social, e foi um programa criado pela Sustenidos Organização Social de Cultura, instituição sem fins lucrativos, especialista na implantação e gestão de políticas públicas de cultura. A Sustenidos é responsável pela gestão do Conservatório de Tatuí e Complexo Theatro Municipal de São Paulo. Além do projeto especial MOVE, e os festivais Ethno Brazil e Imagine Brazil.

“O objetivo da Sustenidos é levar a nossa experiência cultural, educacional e social para outros lugares fora de São Paulo, e continuar mostrando que a música é um poderoso instrumento de identidade, inclusão e transformação”, conta Alessandra Costa, diretora executiva da Sustenidos.

Público alvo

Os cursos são voltados para crianças a partir de 6 anos, jovens e adultos, divididos em: cursos de iniciação musical para as crianças de 6 a 8 anos; para as crianças a partir de 8 anos e jovens, sem conhecimento musical, que queiram aprender a tocar um instrumento ou cantar, serão oferecidos cursos de formação com duas aulas por semana. Já para os adultos (as) interessados (as) são ofertados cursos de formação com uma aula por semana.

O Musicou também oferece espaço para ensaios e empréstimo de instrumentos para quem já possui grupo musical, ou queira formar uma banda. Para isso, basta agendar um horário diretamente com a coordenação do núcleo.

Além de Olinda, outras cidades que também receberam o projeto Musicou recentemente foram Recife, Quixadá, Quixeramobim, Euclides da Cunha Paulista, Paulínia e Santa Mariana. A realização do Musicou é feita de forma compartilhada. A Sustenidos entra com a expertise, os profissionais, equipamentos, materiais didáticos e atuação nas áreas administrativa e educacional. E o parceiro, poder público e privado, fica responsável pelo local (espaço e manutenção).

Sobre a Sustenidos

A Sustenidos é uma organização referência na concepção, implantação e gestão de políticas públicas na área de educação musical. Atualmente, é gestora do Complexo Theatro Municipal e do Conservatório de Tatuí, além dos projetos especiais: Musicou, MOVE, Ethno Brazil e Imagine Brazil. De 2004 a 2021, também foi gestora do Projeto Guri, maior programa sociocultural brasileiro. Eleita pelo prêmio Melhores ONGs a Melhor ONG de Cultura em 2018 e uma das 100 Melhores ONGs do Brasil em 2022, a Sustenidos conta com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, de prefeituras, empresas e pessoas físicas. As instituições interessadas em investir na Sustenidos podem contribuir por verba livre ou através das Leis de Incentivo à Cultura (Federal e Estadual). Pessoas físicas também podem ajudar de diferentes maneiras. Saiba como contribuir no site da Sustenidos.



Serviço:

Projeto Musicou

Núcleo Musicou Olinda

Endereço: UNIAESO - Av. Transamazônica, 405 - Jardim Brasil II

Inauguração: dia 07 de fevereiro, a partir das 13h

Matrículas: a partir de 9 de janeiro

Dias e horários do núcleo: 2ª a 6ª, das 13h às 17h

Dias e horários das aulas: 3ª e 5ª, das 13h30 às 16h30

Patrocinador: Nubank

Parceria: UNIAESO - Centro Universitário AESO Barros Melo

