Projeto Taca Música retorna ao Shopping Tacaruna; veja programação de abril

As quintas-feiras no Shopping Tacaruna, em Olinda, voltam a receber o Taca Mais Música - projeto de música com acesso gratuito, que após hiato em decorrência da pandemia, retorna ao palco do mall, sempre às 19h, na área gourmet (piso térreo).



Na programação de abril, que começa nesta quinta-feira (6), apresentam-se a banda Cine Club, Karmann Ghia, Iran Carlos e Thiago Kerhle. Nos repertórios, da Jovem Guarda a tributos a Benito di Paula, Vander Lee, Fagner e Geraldo Azevedo.









Programação



Quinta-feira (6) - CineClub (Temas de filmes internacionais anos 1980/1990)

Quinta-feira (!3) - Karmann Ghia (tributo à Jovem Guarda)

Quinta-feira (20) - Iran Carlos (tributo a Benito di Paula)

Quinta-feira (27) - Thiago Kherle (tributo a Vander Lee, Fagner e Geraldo Azevedo)

Serviço

Taca Mais Música

Quando: todas as quintas-feiras de abril, às 19h

Onde: Shopping Tacaruna (área gourmet/piso térreo)



Acesso gratuito

