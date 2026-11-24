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TEATRO Projeto Terça em Cena abre temporada com espetáculo "Maternar" nesta terça (24) na UFPE Os ingressos são distribuídos gratuitamente uma hora antes da sessão

Nesta terça-feira (24), o espetáculo "Maternar" inicia nova temporada do projeto Terça em Cena, às 19h, no Teatro Milton Baccarelli, dentro do Centro de Artes e Comunicação (CAC) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no bairro da Várzea. Os ingressos são distribuídos gratuitamente uma hora antes de cada sessão.

Da pesquisa ao palco

A peça "Maternar" apresenta as diferentes realidades da maternidade a partir de memórias, vínculos e histórias pessoais do próprio elenco, explorando a complexidade da maternagem, relacionada ao cuidado e à disponibilidade afetiva. A pesquisa em andamento da professora, pedagoga e dramaturgista Emanuella de Jesus dá origem à montagem.

O espetáculo usa a metodologia Poética da Dramaturgia de Pertencimento, criada por Emanuella em 2012, na qual os estudantes-atores compartilham arquivos de vivências em um laboratório de criação cênica para transformar essas memórias no texto da peça teatral.

"Maternar convida o público à reflexão e à sensibilidade, abordando identidade, expressão artística e as complexidades do que significa ser mãe. É um espetáculo que traduz muito do espírito do Terça em Cena, que é um projeto de extensão com surge da iniciativa de estudantes do curso de Teatro, e a peça utiliza uma metodologia no processo, com os arquivos de memória compartilhados pelos alunos/atores em um laboratório, ou seja, eles são protagonistas em todo o processo, como acontece no Terça em Cena", explica Igor de Almeida, professor e pesquisador do departamento de Teatro da UFPE e responsável pelo projeto.

O espetáculo "Maternar" é produzido pela Escola de Teatro Criative’Se Cultural, com concepção, direção e dramaturgia de Emanuella de Jesus. O elenco é formado por Júlio Papaléo, Manoela Costa, Renata Rezende e Maurício Lima, além de Luana Priscila que opera o som.

Oficina

Na próxima terça (1°), a oficina "Uma vivência prática em Dramaturgia de Pertencimento" será realizada das 9h às 18h. Assim como o espetáculo, a ideia da formação é utilizar a metodologia de criação cênica de Emanuella, explorando os arquivos de memória, por meio dos princípios da dramaturgia de pertencimento.

Projeto

Idealizado em 2019, o Terça em Cena chega na sétima edição em novembro de 2026 e segue até abril de 2027, com um total de quatro apresentações. A proposta do projeto é fomentar a produção artística dos estudantes de Teatro/Licenciatura da UFPE, além de ampliar a participação de artistas em formação de outras instituições.

Os estudantes participam de todas as etapas do projeto: pré-produção, produção, execução e pós-produção, executando as funções de coordenação, produção, mediação, curadoria e comunicação. O Terça em Cena é uma realização da UFPE, através do Edital ARA, promovido pela Pró-Reitoria de Cultura (PROCULT).

As outras datas dos próximos espetáculos e da oficina do mês constarão no formulário de inscrição a cada mês. As próximas inscrições vão ser abertas em Março e Abril de 2027.

SERVIÇO

Espetáculo "Maternar" – Abertura da 7ª temporada do Terça em Cena

Quando: terça-feira (24), 19h

Onde: Teatro Milton Bacarelli – Centro de Artes e Comunicação (CAC/UFPE)

Entrada Gratuita, com distribuição de ingressos uma hora antes da apresentação

Oficina “Uma vivência prática em Dramaturgia de Pertencimento”

Quando: 1º de dezembro, das 9h às 18h

Onde: Teatro Milton Bacarelli – Centro de Artes e Comunicação (CAC/UFPE)

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