A- A+

Teatro Projeto Terça em Cena é retomado na UFPE com a peça Xirê, nesta terça-feira (26); saiba mais Com entrada franca, espetáculo será apresentado às 19h no Teatro Milton Baccarelli, no Centro de Artes e Comunicação (CAC)

O espetáculo “Xirê”, do Coletivo À Margem, abre a quarta edição do Terça em Cena - projeto de extensão do curso de Licenciatura em Teatro da Universidade Federal de Pernambuco, através da ProExc, em parceria com o Festival de Teatro do Agreste (Feteag). A apresentação será hoje, às 19h, no Teatro Milton Baccarelli, no Centro de Arte e Comunicação (CAC) da UFPE.



Além da montagem, o coletivo também oferecerá uma atividade pedagógica que mescla teatro com hip hop, na terça-feira da próxima semana. Todas as ações do Terça em Cena são gratuitas e acontecerão de setembro de 2023 a maio de 2024.

Coletivo À Margem e suas referências

“Xirê” é o primeiro trabalho do Coletivo À Margem, precursor do teatro hip-hop em Pernambuco. O grupo é formado por jovens artistas que moram em periferias da Região Metropolitana do Recife. A ideia do grupo é levar para a cena as “escrevivências dos corpos que vivem à margem, celebrando-os e apresentando narrativas que honram o passado, celebram o presente e constroem futuros”.

O experimento cênico se baseia no movimento hip hop e suas referências estéticas, sonoras e filosofia. A peça utiliza símbolos ancestrais e também contemporâneos para trabalhar questões relativas à invisibilização social de grupos minoritários nas grandes cidades. O cenário conta com paredes cobertas de jornais que ganham intervenções de pichações e grafitagens, em uma ponte entre o rito cênico e a denúncia.

Além da apresentação, no dia 3 de outubro, o coletivo irá ministrar a oficina prático-pedagógica intitulada Batalha Teatral. Voltada para jovens com interesse em conhecer mais sobre os conceitos e práticas do teatro hip-hop. A ação é adaptada para receber pessoas com deficiência motora.

Sobre o Terça em Cena

Criado em 2019 para abrir espaço para a produção dos graduandos do curso de Teatro/Licenciatura da UFPE, o Terça em Cena é oferece atividades artísticas. Os alunos estão presentes em todas as etapas do projeto: pré-produção, produção, execução e pós-produção, executando as funções de coordenação, produção, mediação, curadoria, comunicação, etc.



A seleção dos projetos é feita por chamada pública, através de edital publicado no Instagram (@tercaemcena) aberta tanto para estudantes da UFPE quanto para discentes de outros locais. O Terça em Cena é uma realização da UFPE, através da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROExC), Centro de Artes de Comunicação, em parceria com o Feteag.

SERVIÇO

Terça em Cena apresenta “Xirê”, do Grupo À Margem

Quando: 26 de setembro, às 19h

Onde: Teatro Milton Baccarelli (Centro de Artes e Comunicação da UFPE)

Gratuito, com distribuição dos ingressos 1 hora antes da apresentação

Veja também

assédio Polícia londrina recebeu 'várias' acusações de agressão sexual contra Russell Brand