Projeto Trela Audiovisual oferece oficina gratuita de cinema e audiovisual para jovens

A 6ª edição do proejto Trela Audiovisual está com inscrições abertas para o curso gratuito de cinema e audiovisual. São 24 vagas para adolescentes entre 15 e 18 anos (50% de vagas para alunos de escolas públicas). Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de dezembro, pelo e-mail [email protected], pelo link na bio do perfil @trelaaudiovisual no Instagram ou pelo site do projeto.



Com apoio da Cinemateca Pernambucana e da Fundaj, as aulas acontecerão de 15 a 26 de janeiro de 2024, na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), no Derby, durante um turno (manhã ou tarde). O curso oferecerá lanche e vale transporte aos alunos.



A oficina abordará conhecimentos teóricos e práticos do audiovisual, empoderando o olhar crítico do aluno, que irá passar por todas as etapas de criação de vídeo, do roteiro e gravação até a edição.

No final do curso, os participantes irão produzir um curta-metragem com orientação dos professores. As aulas contam com carga horária total de 60h. Não é necessário ter nenhuma formação prévia para se inscrever. O resultado da seleção será divulgado no Instagram oficial do projeto (@trelaaudiovisual).



Sobre o projeto

O Trela Audiovisual é coordenado por Vinicius Gouveia (mestre em Mídia pela Maynooth University e graduado em Cinema e Audiovisual pela UFPE e pela Université Rennes 2) e Ingrid Xavier (Produtora da Cinemateca Pernambucana e graduada em Cinema e Audiovisual pela UFPE), a partir da demanda de formação juvenil em audiovisual no Recife.



A oficina é financiada pelo 16º Edital do programa de Fomento à Produção Audiovisual de Pernambuco (Funcultura 2021/2022). O projeto Trela Audiovisual já formou mais de 100 alunos tendo, inclusive, ex-alunos do curso premiados em festivais de cinema, como o Cine PE.



