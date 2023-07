Propágulo lança revista durante Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco

A- A+

A Propágulo realizará o lançamento da revista Propágulo Nº 8.2 na 2ª Edição da Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco (ART-PE), nesta quinta-feira (13), a partir das 13h, no Centro Cultural Cais do Sertão, em evento gratuito e aberto ao público.



A nova edição, que tem capa assinada pela artista Marcela Dias, desenvolve uma pesquisa curatorial inédita em volta dos processos artísticos mapeados nos bastidores e execução de "A Beleza da Lagoa É Sempre Alguém", última exposição da Propágulo, que esteve em cartaz de junho a agosto de 2022, na Galeria Janete Costa.



Além da revista, a Propágulo também promove o talk "Nem Galeria, Nem Museu: O Que É Ser uma Instituição Independente?", das 17h às 18h30, no Auditório Cais do Sertão. Apresentada por Guilherme Moraes, Heitor Moreira e Rod Souza Leão, a conversa lança questionamentos sobre as artes visuais e o mercado de arte.

O público também poderá adquirir produções próprias da Instituição em estande durante todo o evento, como edições anteriores da revista, livros, ecobags e múltiplos de arte assinados por artistas convidados pela Propágulo.



A ART-PE acontece de 12 a 15 de julho, das 13h às 21h, no Centro Cultural Cais do Sertão, no Recife Antigo. O evento conta com exposição e comercialização de acervos de 30 galerias de arte, além de palestras e talks com conteúdos voltados ao mercado de arte moderna e contemporânea.



Sobre a Propágulo

Instituição autônoma de mapeamento, difusão e pesquisa em arte desde 2017, a Propágulo funciona a partir do Recife (PE) e atua na fomentação da pesquisa e da produção artística através de seus programas editoriais, curatoriais e educativos.



A instituição teve seu início marcado pela produção da revista Propágulo, periódico impresso semestral sobre artes visuais. Atualmente, coexistem com a revista livros, podcasts, exposições, conteúdos audiovisuais e grupos de estudo. Exemplos das múltiplas frentes praticadas hoje pela organização, tais produtos culturais são fruto do apoio de assinantes, parcerias institucionais e apoios de pessoas físicas e jurídicas que contribuem

para a sua manutenção.



SERVIÇO:

Lançamento da revista Nº 8.2 Propágulo

Dia: 13/07/2023

Local: Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco (ART-PE) - Centro Cultural Cais do

Sertão, Recife-PE

Entrada frnca

Contatos:

Rod Leão - 8199807-6605

Marine Moraes (Assessoria de Imprensa) - 8199149-9598

