"Propósitos espirituais": rapper Machine Gun Kelly tatua corpo de preto e choca fãs

A- A+

O rapper Machine Gun Kelly, atual namorado da atriz Megan Fox, chocou a web ao apresentar sua nova tatuagem. O cantor de 33 anos cobriu toda a parte superior do torso com tinta preta, cobrindo inclusive algumas de suas antigas tatuagens. Algumas delas ainda podem ser vistas através de “frestas” nos braços e uma cruz vazada em seu peito.

Ao responder fãs, o cantor afirmou que a tatuagem foi feita “apenas para fins espirituais”. Durante a sessão de tatuagem, MGK, como também é conhecido, afirmou que suas tatuagens antigas não representavam mais sua mentalidade atual, chamando-as de “caóticas”.

No instagram, o artista também deu detalhes sobre o processo para fazer a tatuagem. Segundo ele, foi necessário usar uma máquina com 44 agulhas. O processo, em Los Angeles, foi um dos maiores projetos do tatuador, com duração de treze sessões de seis horas.

O tatuador responsável é especializado em trabalhos focados em preenchimento com tinta preta, e elogiou a coragem do rapper: “nunca vi mais brabo”, disse ele. O cantor respondeu: “obrigado pela alegria e pela dor”.

Vários fãs do cantor lamentaram o fato das tatuagens anteriores terem sido inteiramente cobertas. “Eu tinha um apego emocional com aquelas tatuagens”, disse um usuário da rede social. Já outro fã sugeriu que o rapper queria esquecer os tempos em que era dependente de drogas.

Veja também

NOVELA Estreia nas novelas é motivo de orgulho para o ator Gui Ventura