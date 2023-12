"Propriedade": filme pernambucano escancara o horror da desigualdade social; confira entrevista

A- A+

A desigualdade social é o que move o horror presente em “Propriedade”, novo filme do pernambucano Daniel Bandeira. O longa-metragem, que faz sua estreia nas salas de cinema nesta quinta-feira (21), mergulha nas disparidades e divisões existentes no Brasil, elevando o conflito de classes sociais à extrema violência.

Na trama, Malu Galli interpreta Tereza, uma estilista atormentada pela violência urbana. Traumatizada após sofrer um assalto, ela é levada pelo marido para descansar alguns dias na fazenda da família. O homem tem planos de transformar o local em um hotel, desconsiderando os funcionários que trabalham lá há várias gerações.

Uma enorme tensão se estabelece entre patrões e empregados, obrigando Tereza a se trancar em um carro blindado para fugir do motim dos trabalhadores. O refúgio, no entanto, não aplaca a raiva dos funcionários, que tentam tirá-la do veículo a todo o custo. Sem conseguir dirigir, ela segue enclausurada e tomada pelo medo.

O argumento do roteiro foi desenvolvido por Daniel, a princípio, como um exercício cinematográfico sobre confinamento. Com o passar do tempo, o suspense foi recebendo outros contornos. “Percebi que estava lidando com uma imagem que, na minha visão, traduzia muito bem o momento político que a gente estava vivendo. Então, passei a distribuir melhor a minha atenção não somente para essa mulher dentro do carro, mas também para essas pessoas que estão em torno dela”, conta o cineasta.

"Prato cheio para um ator"

Malu aponta como uma das qualidades do filme o não julgamento de nenhum dos dois lados da história. “Cabe ao espectador tirar suas próprias conclusões”, comenta. Para a atriz, o longa espelha a realidade brasileira. “Por isso que é um pouco angustiante se colocar no lugar dessa mulher e, ao mesmo tempo, entender a grande dívida histórica que temos como sociedade”, completa.

Conhecida pelo grande público principalmente por seus papéis em novelas, Malu encara um desafio de atuação diferente do que está acostumada no audiovisual. Seu personagem passa a maior parte do thriller sem pronunciar nenhuma palavra, exigindo muito mais do seu desempenho físico.

“Quando você não tem texto, precisa pensar muito no tempo presente. Cada gesto comunica. Eram coisas muito básicas: abrir uma janela, buzinar, passar para o banco de trás. Trabalhar ações tão simples, mas preenchidas de muitas sensações, é um prato cheio para um ator”, relembra. Também estão no elenco nomes como Zuleika Ferreira, Tavinho Teixeira, Sandro Guerra, Clebia Sousa, Aruandhê Pereira, Andala Quituche, ngelo Fábio, Samuel Santos e Erick Silva.

Cinema pernambucano

“Propriedade” foi rodado entre setembro e outubro de 2018, na Fazenda Morim, localizada em São José da Coroa Grande, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. “Sempre tive uma admiração muito grande pelo cinema pernambucano. Comecei como atriz nos anos 1990 e acompanhei os filmes de Lírio Ferreira, Cláudio Assis, Marcelo Gomes e Paulo Caldas. Poder trabalhar com a geração que vem depois deles, trazendo uma outra estética, é uma alegria”, diz Malu.

Com uma carreira no audiovisual desde 2001, Daniel Bandeira assina o seu segundo longa. “Amigos de Risco”, o primeiro, foi rodado em 2005, mas só estreou nas salas de cinema no ano passado, após ter sido extraviado e enfrentado anos de batalha judicial. O novo projeto foi viabilizado com recursos do Funcultura Audiovisual e do Edital de Longas de Baixo Orçamento do Ministério da Cultura, produzido pela Símio Filmes e Vilarejo Filmes.

