A- A+

Thriller "Propriedade": filme pernambucano tem pré-estreia nesta terça-feira (12), com presença de Malu Galli Atriz interpreta dona de fazenda que se tranca no próprio carro após revolta de trabalhadores

“Propriedade”, novo longa-metragem do pernambucano Daniel Bandeira, chega oficialmente às salas de cinema no dia 21 de dezembro. Antes disso, o filme ganha sessão de pré-estreia no Cinema da Fundação do Derby, nesta terça-feira (12), às 19h30, seguida de debate com a presença do diretor e da atriz Malu Galli.

Com roteiro assinado também por Daniel, o thriller retrata a revolta dos trabalhadores de uma fazendo que está prestes a ser vendida. Para se proteger do levante, a dona do local se tranca em seu carro blindado. A camada impenetrável de vidro que separa os dois lados não impede, no entanto, que o conflito aconteça.

Realizado com recursos do Funcultura Audiovisual e do Edital de Longas de Baixo Orçamento do Ministério da Cultura, o longa foi rodado em 2018, na Fazenda Morim, de São José da Coroa Grande, município de Pernambuco. No elenco, também estão nomes como Zuleika Ferreira, Tavinho Teixeira, Sandro Guerra, Roberta Lúcia e Samuel Santos.



No circuito internacional, “Propriedade” esteve no Festival de Berlim, no Edimburg International Film Fest e o Brooklyn Horror Fest, entre outros festivais. Também foi exibido em importantes eventos brasileiros, como o Festival do Rio e a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.



Veja também

LUTO Artista pop Zahara, que cantou nas últimas horas de Mandela, morre aos 36 anos na África do Sul