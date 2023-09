A- A+

PATRIMÔNIO Proprietários do Teatro Valdemar de Oliveira afirmam não ter interesse no tombamento do imóvel Uma manifestação contra o estado de abandono do espaço cultural está marcada para esta quarta-feira (27)

O Teatro de Amadores de Pernambuco (TAP) se pronunciou por meio de nota oficial, nesta terça-feira (26), sobre o Teatro Valdemar de Oliveira. No texto assinado pela diretoria do grupo teatral, a entidade afirma que é contrária ao processo de tombamento do equipamento cultural.

“O Teatro de Amadores de Pernambuco, proprietário do imóvel, não tem interesse no tombamento nesse momento de busca de alternativas, uma vez que esse processo implica um ônus burocrático que pode prejudicar as tratativas em curso e retardar a almejada recuperação e reabertura do Teatro Valdemar de Oliveira”, diz a nota.

Na última sexta-feira (22), a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) oficializou, por meio de publicação do Diário Oficial, a abertura do processo de tombamento da casa de espetáculos. O pedido foi protocolado em dezembro de 2022, pelo Grupo João Teimoso e o Movimento Guerrilha Cultural.



No texto divulgado pelo TAP, o grupo também falou sobre o atual estágio de degradação do teatro, ressaltando que os associados e a diretoria “continuam unidos na busca de alternativas que garantam a recuperação desse verdadeiro patrimônio cultural do nosso Estado, alternativas que poderão envolver a participação de instituições públicas ou privadas dispostas manter o propósito fundamental do Teatro Valdemar de Oliveira como espaço artístico e cultural”.

Uma manifestação contra o abandono sofrido pelo Teatro Valdemar de Oliveira está prevista para esta quarta-feira (27). O ato será realizado na Praça Oswaldo Cruz, a partir das 10h, em frente ao espaço.



Confira a nota de esclarecimento do TAP:



O Teatro de Amadores de Pernambuco - TAP, associação civil sem fins lucrativos, vem a público prestar esclarecimentos à sociedade pernambucana acerca da situação atual e dos esforços de recuperação do Nosso Teatro, o Teatro Valdemar de Oliveira:



a) Após um período de fechamento para restauração, readequação e atualização das instalações, o Teatro Valdemar de Oliveira foi reaberto ao público em 26 de outubro de 2015. Na ausência de recursos públicos subvencionados ou de patrocínios privados, esse objetivo foi alcançado graças ao trabalho voluntário e os recursos financeiros aportados pelos Associados e pelos amigos e admiradores do TAP. Infelizmente, antes mesmo que o investimento pudesse ser recuperado e empréstimos bancários devidamente liquidados, através da geração de receitas próprias com espetáculos do TAP e aluguéis, o Teatro Valdemar de Oliveira foi obrigado a cerrar as suas portas em razão da pandemia de COVID-19.



b) Em meio à triste tragédia da pandemia o grupo dos amigos e associados não desanimou, organizando espetáculos e eventos virtuais, tentando manter assim o esforço de captação de recursos para a manutenção do Teatro. Contudo, à tragédia sanitária veio somar-se a nossa tragédia social: as invasões, arrombamentos, furtos, depredações tornaram-se constantes e avassaladores. Os inúmeros boletins de ocorrência, as reuniões com autoridades, apelos públicos, instalação de câmeras e sistema de vigilância, nada conseguiu deter esse doloroso e desesperador processo. Foram roubadas da fiação elétrica às gambiarras e refletores; dos equipamentos de som ao sistema de refrigeração. Salvos o piano de cauda, graças ao Conservatório Pernambucano de Música, e o acervo histórico e documental que, em grande parte, foi abrigado em local livre das intempéries.



c) Os Associados e a Diretoria do Teatro de Amadores de Pernambuco continuam unidos na busca de alternativas que garantam a recuperação desse verdadeiro patrimônio cultural do nosso Estado, alternativas que poderão envolver a participação de instituições públicas ou privadas dispostas manter o propósito fundamental do Teatro Valdemar de Oliveira como espaço artístico e cultural.



d) Entende-se o movimento pelo tombamento do Teatro Valdemar de Oliveira, processo recentemente iniciado pela FUNDARPE, mas o Teatro de Amadores de Pernambuco, proprietário do imóvel, não tem interesse no tombamento nesse momento de busca de alternativas, uma vez que esse processo implica um ônus burocrático que pode prejudicar as tratativas em curso e retardar a almejada recuperação e reabertura do Teatro Valdemar de Oliveira.



e) Os associados e Diretoria do TAP reconhecem e agradecem as incontáveis manifestações de solidariedade e a mobilização da sociedade em defesa do Teatro Valdemar de Oliveira. Consciente da importância histórica do TAP para o teatro pernambucano e brasileiro, a Diretoria reafirma a sua mais completa fidelidade à visão dos fundadores e aos valores e ideais que sempre nortearam a conduta da associação como instituição privada de interesse público, dedicada exclusivamente à valorização da arte, da cultura e do teatro de Pernambuco.



Recife-PE, 26 de setembro de 2023.

TAP - Teatro de Amadores de Pernambuco Diretoria



Veja também

TEATRO Caixa Cultural Recife recebe o musical "João e Maria A Opereja"; saiba mais