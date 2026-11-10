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SÃO PAULO Com PC Silva e Hooker entre as participações pernambucanas, podcast Prosa Afinada estreia temporada 4ª temporada do projeto que reforça diversidade cultural brasileira, estreia nova temporada em janeiro de 2027

Apesar de nascido em São Paulo, onde aliás reside, Marcus Vinicius Magalhães, jornalista cultural à frente do podcast Prosa Afinada, é apaixonado confesso dos fazeres artísticos da 'Terra dos Altos Coqueiros' - que o diga participações de gente 'da terra' nas três temporadas do projeto, do qual é o idealizador.



Nomes como Antônio Nóbrega, Jorge Du Peixe e Dengue (Nação Zumbi) e PC Silva estiveram entre seus convidados, tais quais outros tantos que integram o viés cultural de um país diverso. E é este o mote do programa que estreia a 4ª temporada no próximo mês de janeiro.

"A primeira temporada foi dedicada principalmente a convidados ligados à música mas, a partir da segunda e da terceira, ampliamos esse diálogo para artistas da literatura, do teatro, da dança e da economia criativa", comenta Marcus Vinicius.

DIFERENTES GERAÇÕES

Apresentado por seu próprio inventor, o Prosa Afinada - com todas as temporadas disponíveis nas plataformas de áudio - reúne entrevistas que exploram a produção artística brasileira, em tom descontraído, inclusive indo além das fronteiras 'meramente' artísticas para enveredar em histórias de vida, processos criativos e reflexões sobre o papel (fundamental) da cultura.





Em 29 episódios, teve desde as guitarradas paraenses ao genuíno manguebeat pernambucano.



Rolou, ainda, reggae, rock e samba, e outras tantas sonoridades assinadas por nomes consagrados e por novas gerações da música.

"Nosso objetivo é valorizar essas diferentes expressões, mostrando não apenas os trabalhos dos convidados, mas também as histórias, os desafios e os caminhos percorridos por quem vive de arte no Brasil”, complementa o jornalista.

PERNAMBUCO: DO ARMORIAL AO CANTAUTOR

Com Johnny Hooker, Antonio Nóbrega, Jorge Du Peixe e Dengue (Nação Zumbi), PC Silva, Missionário José (Mombojó) e o jornalista e escritor Márcio Bastos, Pernambuco marcou presença no podcast e de forma contudente.

Ficou a cargo do multiartista Antonio Nóbrega, convidado da segunda temporada, revisitar a própria trajetória no Movimento Armorial - criado junto a Ariano Suassuna.



Na ocasião, o pernambucano também contou sobre o Instituto Brincante, cuja sede fica localizada em São Paulo, precisamente na Vila Madalena, Zona Oeste da cidade.



Já o jornalista e escritor Márcio Bastos, na mesma temporada, falou sobre a cultura nordestina e seu livro dedicado ao ator Pernalonga - recentemente o autor e também jornalista pernambucano lançou “Lantejoulas no Mangue: teatro e desbunde do Vivencial”, que também terá lançamento em São Paulo.



E PC Silva, cantautor brasileiro e acima de tudo, nordestino do Sertão pernambucano, integrante de uma cena musical que tem pairado palcos Brasil e mundo afora, falou sobre poesia, música regional e seus trabalhos autorais.





Na terceira temporada, a entrevista com Jorge Du Peixe e Dengue, integrantes do Nação Zumbi, foi um dos ápices do podcast.







A história do manguebeat, os 30 anos do álbum "Afrociberdelia" e o encontro da banda com a Orquestra Experimental de Repertório no Theatro Municipal de São Paulo, rememorou a importância do movimento que revolucionou os anos de 1990 e segue ativo até os dias atuais - sobretudo pela memória de Chico Science (1966-1997), incontestável e atemporal artista-manifesto de Pernambuco - e de todo um país.



Vale destacar, também, nomes como os de Xenia França, Letícia Sabatella, Vanessa Moreno, Bianca Comparato, Lucas Estrela, Samuel Samuca e o saudoso Andre Matos, além de artistas independentes que movimentaram os episódios do Prosa Afinada, potente em explorar expressões culturais.

A QUARTA TEMPORADA

O Prosa Afinada volta a reiterar o seu propósito com a valorização da identidade cultural brasileira na quarta temporada, prevista para estreia em janeiro de 2027.



Entre os nomes confirmados está o da atriz Zezé Motta - cantora e atriz de representatividade inquestionável na cultura afro-brasileira.

SERVIÇO

Podcast Prosa Afinada - 4ª Temporada

Estreia em janeiro de 2027

Disponível nas plataformas de áudio

Informações: @prosafinada

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