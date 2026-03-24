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STREAMING Conheça as protagonistas da 5ª temporada de Bridgerton, série da Netflix A trama vai se concentrar em Francesca, personagem interpretada por Hannah Dodd, e em Michaela Stirling, vivida por Masali Baduza

A Netflix anunciou o início da produção da quinta temporada de Bridgerton, que passará a acompanhar a história de Francesca e Michaela Stirling. A nova leva de episódios será composta por oito capítulos e terá gravações em Londres, na Inglaterra.

A trama vai se concentrar em Francesca, personagem interpretada por Hannah Dodd, e em Michaela Stirling, vivida por Masali Baduza. A temporada marca uma mudança de foco ao desenvolver a trajetória da filha do meio da família Bridgerton.

Nova história

Na narrativa, Francesca vive um novo momento dois anos após a morte do marido, John. A personagem decide retornar ao mercado de casamentos por razões práticas. No entanto, a chegada de Michaela, prima de seu falecido companheiro, altera esse plano.

O reencontro faz com que Francesca passe a questionar suas decisões, dividida entre manter uma postura pragmática ou seguir novos sentimentos.

Perfis das personagens

Francesca Stirling, agora condessa de Kilmartin, é apresentada como uma figura reservada e distante. Ao longo da temporada, a personagem passa por mudanças ao lidar com emoções despertadas pela convivência com Michaela.

Já Michaela Stirling surge como uma jovem de comportamento expansivo, mas que enfrenta dificuldades ao lidar com a própria vulnerabilidade. Ao retornar a Londres para cuidar da propriedade da família, ela se vê envolvida tanto com o legado deixado pelo primo quanto com a relação com Francesca.

A quinta temporada terá Jess Brownell como showrunner e produtora executiva. Também assinam a produção executiva Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e Chris Van Dusen.

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