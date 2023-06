A- A+

CIRCO "Prot{Agô}nistas": espetáculo circense com artistas negros tem curta temporada no Teatro do Parque Com 21 artistas em cena, apresentação terá entrada gratuita nesta sexta-feira (2)

“Prot{Agô}nistas - O Movimento Negro no Picadeiro” nasceu em 2019, fruto da vontade do ator e diretor Ricardo Rodrigues de colocar em evidência o protagonismo negro nas artes circenses. Com 21 artistas em cena, o espetáculo chega ao Recife para três apresentações no Teatro do Parque, desta sexta-feira (2) até o domingo (4), sempre às 19h.

Com direção e dramaturgia assinadas por Ricardo, a montagem leva ao palco um elenco totalmente negro e plural, com forte presença feminina e de pessoas LGBTQIAPN+. Grande parte do elenco vem das periferias de São Paulo.

“Todos os artistas que estão no espetáculo já tinham os seus trabalhos autorais muito bem lapidados no mercado cultural. O que não havia acontecido ainda era essa reunião de todos no picadeiro ao mesmo tempo. Então, esse encontro é uma grande celebração da potência de nomes já consagrados no meio artístico”, aponta o diretor.



Seguindo uma narrativa afro-referenciada, o roteiro traz números de palhaçaria, tecido, trapézio e contorcionismo, além de dança e música. A trilha sonora autoral, composta especialmente para a peça, é executada ao vivo por sete músicos.

“O espetáculo transita pelo universo circense, com aquela costura que a gente já conhece. Estão lá o palhaço, a bailarina, o malabarista e o trapezista - todas essas figuras que fazem parte do imaginário. Além disso, a gente traz outras camadas, como reflexões sobre o amor preto e o genocídio da comunidade negra, que é, infelizmente, diário. Quando as cortinas se abrem, observar 21 corpos negros celebrando causa muitas sensações, positivas e negativas, a depender de quem olha”, diz.

O título “Prot{Agô}nistas” carrega alguns simbolismos, que ajudam a entender a proposta do espetáculo. “Primeiro, está no plural porque, de fato, cada artista tem o seu momento de protagonismo, seja na música, na dança ou no circo. Além disso, lá no meio tem a palavra “Agô”, que em iorubá significa um comunicado de chegada, sem pedir licença para ninguém. Está entre chaves ortográficas para simbolizar a abertura de portas e novos caminhos para as gerações que virão depois de nós”, explica.

A primeira apresentação da montagem no Recife terá entrada gratuita, com ingresso distribuído uma hora antes. Após a sessão, o grupo recebe a artista circense, arte-educadora e fisioterapeuta Hammai Assis, que é cofundadora do Núcleo de Afrocentricidade da Rede Circo Mundo Brasil e articuladora do Circo Experimental Negro (CEN-PE). Juntos, eles protagonizam um bate-apo sobre o tema “Estou aqui - O lugar ocupado pelo artista negro e sua representatividade na cena cultural nacional”.



Serviço:

“Prot{Agô}nistas - O Movimento Negro no Picadeiro”

De sexta-feira (2) a domingo (4), às 19h

No Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada), à venda na bilheteria do teatro - a sessão desta sexta-feira (2) é gratuita



