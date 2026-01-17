Prova do Anjo: Jonas é o primeiro vencedor da dinâmica na atual temporada
Disputa da Prova do Anjo aconteceu neste sábado (17); o brother escolheu Marcelo para ficar com o Monstro
A primeira Prova do Anjo da edição 26 do Big Brother Brasil foi realizada neste sábado (17), e o Veterano Jonas ganhou a dinâmica.
Na consagração como vencedor, o brother pegou o cólar e indicou Marcelo para o "Monstro Barco Furado".
Além de levar o Anjo, Jonas ganhou também 500 estalecas. Ele tem direito a imunizar uma pessoa e poderá comprar uma segunda imunidade.
Dos 19 participantes do reality, além de Cowboy, Líder da semana, apenas Jordana ficou de fora. Ela tirou a bola branca no critério de quem a pegasse, estaria fora da disputa.
Dividida em duas etapas, a primeira delas foi feita em duplas, na seguinte formação:
Aline e Sol
Marcelo e Maxiane
Breno e Milena
Jonas e Sarah
Edilson e Juliano
Paulo Augusto e Pedro
Brígido e Solange
Babu e Ana Paula
Marciele e Samira
"Rótulos que Falam"
No Provódromo, as duplas ouviram as regras da prova, chamada de "Rótulos que Falam" - referente a uma campanha de acessibilidade de uma marca de chocolate.
O objetivo era colocar seis chocolates na posição correta, a partir da leitura de um código de barras. Missões divididas entre os pares.
Ao final, um botão deveria ser apertado e a dupla que fizesse em menor tempo, venceria a primeira etapa.
A prova
A prova foi aberta pela dupla Aline e Sol (1min32s). A pernambucana Maxiane e Marcelo foram a seguir (1min10s). Na sequência, Breno e Milena participaram da dinâmica (1min19s) e logo depois veio a dupla Sarah e Jonas (1min).
Edilson e Juliano Floss foram os próximos (1min24s). Em seguida foi a vez de Paulo Augusto e Pedro, que foram desclassificados. Pedro apertou o botão que encerrava a prova sem, sequer, ter feito uma única montagem com os chocolates.
Solange e Brígido foi a dupla seguinte (1min25s). Babu e Ana Paula foram os penúltimos a participar da prova (1min55s) e, finalmente, Marciele e Samira finalizaram a primeira etapa (1min15s).
Sarah e Jonas
A dupla Sarah e Jonas concluiu a prova em 1min e foi a vencedora da primeira etapa.
Na fase seguinte, eles disputaram entre si o primeiro Anjo da edição.
Novamente fazendo leitura de código de barras, individualmente Sarah e Jonas precisavam encontrar um chocolate de casa sabor - eram três sabores.
O primeiro que encontrasse levaria a Prova do Anjo e assim aconteceu com Jonas, que levou a dinâmica e se tornou o primeiro Anjo da temporada.