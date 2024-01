A- A+

BBB24 Prova de Resistência vai definir primeiro líder do BBB24 Dezoito participantes foram levados à área de provas da casa, na estreia do reality nesta segunda (8)

A estreia do BBB24 nesta segunda-feira (8) foi movimentado e tomada por dinâmicas que foram desde a escolha de participantes do chamado "Puxadinho" até a futura definição do primeiro líder da edição, em prova que reuniu os 18 primeiros confinados da edição.



Na parte externa da casa, os participantes foram levados para a área de provas e, assim, a Prova do Líder foi iniciada.

A dinâmica exigia dos participantes atenção diante de uma mensagem que, vista de um telão, vinha com sinais que podiam ser de buzina, faróis ou uma música da marca de um carro.

Com cada participante por trás de uma bancada que continha um botão, esse deveria ser apertado após um dos sinais no telão e quem apertasse primeiro deveria escolher um jogador para cumprir um circuito formado por uma piscina tomada por traves, que deveria ser atravessada em tempo limitado.



Quem não cumprir o circuito é eliminado e, se completada a tarefa dentro do tempo - que diminui no decorrer da prova -, o participante segue na prova, que consagrará vencedor o último a deixar a disputa. Um carro também será dado ao primeiro líder da edição.



O cantor Rodriguinho foi o primeiro eliminado, após ter batido no botão da bancada sem querer.



Dinâmica da semana no BBB

Com a Prova do Líder dando a largada das principais dinâmicas da casa do BBB24, Tadeu Schmidt listou as movimentações da semana - pelo menos o que vai acontecer no reality até a próxima quinta-feira (11).



Com o líder "nomeado", nesta terça-feira (9) acontece a primeira formação do paredão (triplo) e, na quinta-feira o Brasil vai conhecer o primeiro brother ou sister eliminado (a) da casa.

