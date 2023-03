A- A+

BBB23 Black e Larissa são os novos Anjos; veja os escolhidos para o Monstro Prova realizada neste sábado (11), consagrou a dupla; cada um escolheu uma pessoa para o Castigo do Monstro

Cezar Black e Larissa são os novos anjos da semana após vencerem a prova deste sábado (11).



Os brothers, que são rivais, escolheram dois participantes para o almoço do anjo e dois para o monstro. Os sortudos foram Fred e Domitila, já os castigados foram Marvvila e Ricardo.

O anjo desta semana não será autoimune e os vencedores vão precisar escolher um colega para receber a imunidade no paredão do domingo (12).

Alguns participantes ficaram de fora da prova deste sábado: o líder, Mc Guimê, Cara de Sapato e Amanda. A dupla, formada pela médica e o lutador, foi a quarta eliminada da Prova do Líder desta quinta-feira (9) e como consequência da prova, ambos foram contemplados com o último pergaminho que dizia que eles estariam fora da disputa pelo colar do Anjo.

Veja também

ANIVERSÁRIO DO RECIFE "Olha! Recife": projeto celebra aniversário da cidade com caminhadas guiadas