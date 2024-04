A- A+

BBB 24 De resistência, Prova do Finalista define primeiro finalista do BBB 24; os demais vão ao Paredão Alane, Isabelle, Davi e Matheus participam da Prova do Finalista

Após a eliminação de Beatriz com 82,61% dos votos do público, na noite desta quinta-feira (11), no 20º Paredão do Big Brother Brasil 24, Alane, Isabelle, Davi e Matheus foram convocados para a Prova do Finalista, de resistência, a última disputa do reality, que garante uma vaga na final do BBB 24.



O último participante que resistir à prova terá o privilégio de participar da grande final do programa, na próxima terça-feira (16). Os outros três estarão automaticamente no Paredão que definirá quem perde a chance de estar na finalíssima.



Na prova, cada jogador representa a escova de um lava jato e deverá permanecer o tempo todo segurando com, pelo menos com uma das mãos, um disco com a logomarca do patrocinador. Quem deixar o disco cair será eliminado. Vence a prova quem resistir por mais tempo.

O resultado será anunciado no programa ao vivo desta sexta-feira (12), para formar o último Paredão da temporada. Caso mais de um competidor ainda esteja disputando a prova na hora do programa, eles vão decidir na sorte, escolhendo a chave que liga o automóvel. No domingo (14), será a eliminação.

















