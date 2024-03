A- A+

BBB 24 Prova do Líder: 12ª disputa pela liderança do BBB 24 é de resistência; confira a dinâmica da semana Quem resistir por mais tempo em um carrossel de hot dogs ganha a liderança da semana

Começou, na noite desta quinta-feira (7), a 12ª Prova do Líder do BBB 24. Para desespero dos brothers e sisters, que estão no “Tá com Nada” – à base de feijão, arroz e goiabada: a prova é de resistência.

Patrocinada por uma marca de produtos alimentícios, o formato da Prova do Líder já é conhecido de outras edições do BBB: os participantes devem se posicionar agarrados a sanduíches hot dog que giram em um carrossel.

Ao longo do movimento do carrossel, os brothers e sisters vão enfrentar calor, rajadas de vento e molho de hot dog. Quem cair ou sentar na base do carrossel, perde a e deixa a prova.



Quem resistir por mais tempo no carrossel, ganha a prova e conquista a liderança.

Dinâmica da semana

Desta 12ª Prova do Líder, os quatro primeiros que deixarem a disputa sofrerão consequências. Cada um retirará um livro/carta: Você está no Paredão; Você está na Xepa; Você não participa da Prova do Anjo e Você não pode ser imunizado em hipótese nenhuma.

Esta serão consequências soberanas. Ou seja: caso o participante que tirar a carta " Você não pode ser imunizado em hipótese nenhuma" vença a Prova do Anjo, ele deixa de ser autoimune.

Nesta sexta (8), o novo Líder colocará cinco pessoas “Na Mira do Líder”.

No sábado (9), algum brother arrematará o Poder Curinga, que será o “Poder Absurdo”, que dará para esta pessoa o poder de imunizar uma das apontadas “Na Mira do Líder”. Isso será revelado no domingo (10), antes do Líder fazer a sua indicação.

No domingo (10), o Paredão será formado por: emparedado(a) pela Prova do Líder; indicado(a) do Líder, o(a) mais votado(a) pela casa; e o(a) indicado(a) pelo imunizado pelo dono do Poder Curinga.

Três brothers participam da Prova Bate e Volta, e um se salva.

