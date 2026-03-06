BBB 26
Prova do Líder: Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach vencem após 14 horas de resistência no BBB 26
Disputa valia a liderança da semana para a dupla vencedora
Após mais de 14 horas de resistência, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach foram a última dupla a deixar a 8ª Prova do Líder do BBB 26, nesta sexta (6), conquistando a liderança da semana.
Os dois concorriam com Breno e Leandro Boneco. Na dinâmica, os brothers precisavam equilibrar uma bolinha em um prato e trocar de posição.
Antes disso, as duplas Marciele e Jordana, Juliano Floss e Samira, Babu Santana e Solange Couto, Chaiany e Gabriela, e Ana Paula Renault e Milena foram eliminadas.
Esta é a quarta liderança de Jonas e a segunda conquistada por Cowboy.