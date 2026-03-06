Sex, 06 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta06/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BBB 26

Prova do Líder: Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach vencem após 14 horas de resistência no BBB 26

Disputa valia a liderança da semana para a dupla vencedora

Reportar Erro
Jonas e Alberto Cawboy foram a dupla mais resistente da Prova do LíderJonas e Alberto Cawboy foram a dupla mais resistente da Prova do Líder - Foto: Reprodução/Globo

Após mais de 14 horas de resistência, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach foram a última dupla a deixar a 8ª Prova do Líder do BBB 26, nesta sexta (6), conquistando a liderança da semana.

Os dois concorriam com Breno e Leandro Boneco. Na dinâmica, os brothers precisavam equilibrar uma bolinha em um prato e trocar de posição.

Leia também

• Conheça Lindolfo, o cachorro de Samira, do BBB 26, que ganhou pata e virou cão influencer

• Ex-BBB Cezar Black mostra sofá destruído pelo cachorro Amendoim

• BBB 26: eliminação de Jordana e Marciele na Prova do Líder gera pedidos de revisão nas redes

Antes disso, as duplas Marciele e Jordana, Juliano Floss e Samira, Babu Santana e Solange Couto, Chaiany e Gabriela, e Ana Paula Renault e Milena foram eliminadas.

Esta é a quarta liderança de Jonas e a segunda conquistada por Cowboy.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter