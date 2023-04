A- A+

bbb 23 Prova do Líder: Aline Wirley pode vetar algum participante nesta quinta (6)?

Dia de quinta-feira é dia de Prova do Líder no BBB 23. A casa conta com nove participantes, mas apenas oito devem competir a 13ª dinâmica da casa. Tadeu Schmitd anunciou que a então líder Aline Wirley pode vetar uma pessoa da dinâmica e impedi-la de concorrer à liderança.

Como Aline é do Quarto Deserto, aliada de Bruna, Amanda e Larissa, a sister deve optar por vetar alguém do Quarto Fundo do Mar: Ricardo, Sarah, Domitila, Fred ou Cezar Black.

