BBB 24 Prova do Líder, Anjo e Paredão: confira como fica a dinâmica desta semana no "BBB 24" Eliminação será na terça-feira (13)

Durante a exibição da Prova do Líder nesta quinta-feira (8), Tadeu Schmidt explicou como será a dinâmica do “BBB 24” nesta semana. A programação começa com a disputa pela liderança, que é de resistência.

Quem virar Líder terá que vetar uma pessoa na próxima Prova do Líder. Na sexta-feira (9), o vencedor da liderança colocará quatro pessoas na “mira”. O ganhador da Prova do Anjo, que será no sábado (10), é autoimune e pode imunizar alguém.

No domingo (11), ocorre a formação do Paredão, que será triplo. O Líder manda um para a berlinda e escolhe mais quatro, com votação aberta.



O Líder vai salvar um dos quatro mais votados pela casa. Os três restantes participam da prova Bate e Volta, mas apenas um se salva. A eliminação será na terça-feira (13). Vale destacar que, desta vez, o público deve votar em quem deseja ver eliminado.



