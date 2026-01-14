Qua, 14 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta14/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BBB 26

Prova do Líder: Após 22 horas de resistência, três participantes seguem na disputa; veja quais

Marciele foi a última a deixar a prova, sendo o 18ª eliminada da dinâmica.

Reportar Erro
Jonas é um dos três resistentes da primeira fora do LíderJonas é um dos três resistentes da primeira fora do Líder - Foto: Reprodução/Globo

A primeira Prova do Líder do BBB 26 segue disputada. Noite desta quarta-feira (14), a prova de resistência completa 22 horas de duração com três participantes brigando pela liderança no reality.

Os confinados que seguem na disputa pela primeira liderança são: Edilson, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach. Até o momento Marciele foi a última a deixar a prova, sendo o 18ª eliminada da dinâmica.

Prova do Líder
Na dinâmica, a cada rodada, o participante que se sair melhor conquista uma pausa e tem o poder de retirar alguém da competição. No entanto, não será possível escolher para eliminação quem tiver descansado por último.

Leia também

• Prova do Líder: participantes já resistem há 20 horas na competição do BBB 26; veja quem segue

• BBB 26: produção diz que Henri Castelli "está bem" após ator passar mal de novo

• Maxiane reclama de Brigidio pelo veto de Ana Paula na Prova do Líder do BBB 26: "tiro errado"

Reportar Erro

Veja também

Newsletter