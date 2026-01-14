A- A+

BBB 26 Prova do Líder: Após 22 horas de resistência, três participantes seguem na disputa; veja quais Marciele foi a última a deixar a prova, sendo o 18ª eliminada da dinâmica.

A primeira Prova do Líder do BBB 26 segue disputada. Noite desta quarta-feira (14), a prova de resistência completa 22 horas de duração com três participantes brigando pela liderança no reality.

Os confinados que seguem na disputa pela primeira liderança são: Edilson, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach. Até o momento Marciele foi a última a deixar a prova, sendo o 18ª eliminada da dinâmica.

Prova do Líder

Na dinâmica, a cada rodada, o participante que se sair melhor conquista uma pausa e tem o poder de retirar alguém da competição. No entanto, não será possível escolher para eliminação quem tiver descansado por último.

