Primeira Prova do Líder da 26ª edição acontece nesta terça-fera (13)

Com o inicio do BBB26 nessa segunda-feira (12), as dinâmicas do programa começam a movimentar a casa já a partir desta terça, com a primeira Prova do Líder da edição anunciada por Tadeu Schmidt.



Com vinte participantes inicialmente, entre Pipocas, Camarotes e Veteranos, a liderança será a primeira disputa entre brothers e sisters na 26ª edição do reality.





E entre as novidades reveladas pelo apresentador está o retorno do Quarto Branco, que já entrou em ação na estreia do programa para os candidatos do Pipoca que não conseguiram entrar na casa.



Nove pessoas das cinco regiões disputam duas vagas, enquanto ficam confinados no temido quarto. Os dois últimos que resistirem à dinâmica, passam a integrar o elenco do reality.



Ainda sobre boas-novas da edição, Tadeu adiantou que o prêmio inicial de R$ 3 milhões ao vencedor do BBB 26 pode chegar ao dobro, pago por um dos patrocinadores do programa.

