Big Brother Brasil Durante Prova do Líder, brothers especulam quantos seguidores terão quando saírem do BBB 25 Os finalistas Thamiris, Vinícius, Eva e Mateus debatem sobre a pergunta que todos os participantes recebem antes de entrar no confinamento, acerca de seus seguidores

Durante a Prova do Líder de resistência, que começou nesta quinta (13), os finalistas Thamiris, Vinícius, Eva e Mateus especulam quantos seguidores terão quando saírem do confinamento do BBB 25.

Os participantes do BBB 25 são questionados antes do confinamento acerca da quantidade de seguidores que imaginam para o seu futuro.

Eva acredita que vá sair do Big Brother e encontrar suas redes sociais com 1 milhão de seguidores, e Vinícius concorda com a ideia: "Não está tão fácil bater 1 milhão. Sonhar, né!? Sonhei tanto que ia estar aqui, quem dirá sonhar em bater 1 milhão".

Já Thamiris diz que pensou em uma quantidade menor ao ser questionada, em torno de 200 mil. "Se eu saísse com menos, eu ia ficar sem graça" disse a sister, recebendo a aprovação de Mateus, que especulou 500 mil seguidores para sua conta.

