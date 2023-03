A- A+

BBB 23 Prova do Líder de resistência é péssima notícia para quem acampou no Big Fone; entenda Vestidos de maquinetas de cobrança, os participantes precisam manter acionados botões verdes de aproximação enquanto giram e levam fumaça e vento na cara

A disputa pela liderança do BBB 23 desta quinta-feira (30) será decidida em uma prova de resistência. Vestidos de maquinetas de cobrança, os participantes escolheram suas posições em uma arena circular de totens numerados com botões verdes de aproximação que acionam com a aproximação da mão.



Antes da prova começar, os participantes precisavam deixar o botão acionado. Uma esteira circular movimenta todos os participantes girando para um lado e para o outro ou parando. O botão não pode deixar nunca de ser acionado e caso algum participante desacione o botão, o restante dos botões ficam em pausa até o eliminado sair da prova e a contagem regressiva chegar ao fim.

A única opção de vários participantes serem eliminados de uma única vez é na volta de um eliminado, quando os botões em pausa voltam a funcionar. Durante a prova, fumaça e vento dificultam a vida dos jogadores.



Péssimo dia para os plantonistas de Big Fone

Uma prova de resistência em um dia em que muitos participantes estiveram acampando debaixo do sol para atender o Big Fone pode ser decisiva para prejudicar os "plantonistas de jardim". A conferir!









