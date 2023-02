A- A+

BBB23 Prova do Líder desta quinta-feira (16) será de resistência; confira detalhes Boninho, diretor do reality, adiantou alguns spoilers sobre a prova que vai definir o novo 'dono' da casa

Vai rolar vento, frio e calor, vai também durar muito e além de tudo, aos brothers e sisters que desistirem da Prova do Líder desta quinta-feira (16), consequências virão. Essa é a promessa feita por Boninho, diretor do reality, em spoiler no Instagram na tarde de hoje.



"Quem largar, quem desistir, pode não voltar, pode estar no Paredão. Fica ligado", alertou Boninho.





A prova, portanto, de resistência, vai desafiar os participantes e definir o novo líder da semana e tirar (ou não) o reinado de Gustavo, "dono" da casa há duas semanas consecutivas.

