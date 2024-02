Prova do Líder destá quinta-feira (22) é de resistência e em dupla; confira os primeiros eliminados

A- A+

Com o fim do reinado de Raquele, uma nova Prova do Líder foi iniciada nesta quinta-feira (22) no “BBB 24”. Realizada em dupla, a dinâmica é de resistência e deve ter um resultado apenas na sexta-feira (23).

Giovanna e Alane ficaram de fora da disputa. A primeira por ter quebrado o pé ainda primeira semana do programa, ainda em tratamento por isso, e a outra por ter recebido o veto de Raquele.

O jogo patrocinado coloca dois participantes em uma plataforma. Os dois precisam ficar em pé, um de frente para o outro, inclinados e juntos. Um dos competidores permanece preso por uma haste, enquanto abraça o parceiro de jogo. Se o participante que está sendo sustentado cair, a dupla é eliminada.



Poucos minutos após o início da competição, com o programa ainda no ao vivo, houve a primeira eliminação. MC Bin Laden e Lucas Henrique desistiram de permanecer na disputa.

Vence a prova quem conseguir permanecer por mais tempo na posição indicada. A dupla campeã terá ainda que fazer uma escolha: quem fica com a liderança - com imunidade e podendo indicar alguém ao Paredão - e quem leva o prêmio em dinheiro.

