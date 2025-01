A- A+

BBB 25 Prova do Líder do BBB 25 é de resistência; cinco duplas já deixaram a disputa A primeira dupla a deixar a prova foi Diogo e Vilma, com mais de três horas no desafio

A primeira Prova do Líder de resistência do BBB 25 começou nesta quinta-feira, 30. O desafio ainda acontece em duplas na manhã desta sexta-feira, 31, mas, nesta semana, o reality terá a primeira eliminação individual.

A prova ocorre no gramado e no provódromo simultaneamente. Os brothers têm de contar moedas. Depois, o outro integrante da dupla precisa girar uma roleta que dá direito a certo valor em dinheiro ou a falar com o parceiro.

Vence o desafio quem resistir por mais tempo. Se ainda restarem participantes até o programa ao vivo desta sexta, as rodadas passarão a ser eliminatórias.

A primeira dupla a deixar a prova foi Diogo e Vilma. Os dois permaneceram no desafio por mais de três horas. Ela foi recebida com aplausos pelos brothers do gramado.

As duplas seguintes saíram da prova apenas pela manhã. No gramado, Aline e Gracyanne lutaram capoeira enquanto os participantes entoavam a música.

Também durante a prova, Diego demonstrou preocupação com a irmã, Daniele. Eles foram eliminados durante a manhã, com Daniele ficando no gramado.

Nesta semana, o reality contará com a dinâmica do Quarto Secreto Na sexta, 30, os vencedores da prova escolhem três duplas para o Na Mira do Líder.

Veja quem saiu da Prova do Líder, em ordem:

- Diogo e Vilma

- Guilherme e Delma

- Gracyanne Barbosa e Giovanna

- Daniele e Diego Hypolito



- João Gabriel e João Pedro

Continuavam na disputa, às 8h05 desta sexta: Maike e Gabriel, João Pedro e João Gabriel, Aline e Vinícius, Eva e Renata, Mateus e Vitória Strada e Thamiris e Camilla.

Veja também