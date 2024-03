A- A+

BBB 24 Prova do Líder já ultrapassou 11 horas de duração; saiba quem permanece na disputa Primeiros eliminados receberam consequências, como ir ao Paredão e ficar de fora da Prova do Anjo

A Prova do Líder, que nesta semana é de resistência, já ultrapassou as 11 horas de duração. Beatriz e Davi são os únicos que permanecem na disputa pela liderança.

Na dinâmica, os brothers precisam permanecer agarrados a hot dogs gigantes fixados em uma base giratória. Enquanto isso, recebem banhos de gosma colorida, jatos de fumaça, vento e calor.

Os primeiros eliminados ainda sofreram com punições. Lucas Henrique, que escorregou e foi o primeiro a sair da disputa, está no Paredão. Em seguida, MC Bin Laden desceu da base e ficou impedido de participar da Prova do Anjo.

Terceira eliminada da prova, Yasmin não poderá ser imunizada em hipótese alguma. Alane se desequilibrou e caiu pouco antes da competição completar duas horas, ficando com a última consequência: está na Xepa.

Depois, Leidy Elin, Raquele, Fernanda, Pitel, Giovanna e Isabelle deixaram a dinâmica. Matteus foi o 11º eliminado, após mais de nove horas, deixando a decisão entre Davi e Beatriz.

