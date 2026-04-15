Big Brother Brasil
Prova do Líder no BBB 26: Leandro Boneco é o último líder da edição
Grande final do reality ocorre daqui uma semana, no dia 21
Leandro Boneco é o grande vencedor da Prova do Líder nesta terça, 14, no BBB 26. Ele assume a última liderança da edição, que chega ao fim no próximo dia 21. O brother levou a melhor em uma prova que envolveu sorte e habilidade.
Na dinâmica, os brothers precisaram encontrar as letras necessárias para completar uma frase e, depois, atravessar um percurso com obstáculos em um tempo determinado.
A prova ocorreu após a eliminação de Gabi e a definição do Top 5 do reality. A grande final do BBB 26 ocorre daqui uma semana, no dia 21.
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Quem está no VIP de Leandro Boneco?
- Jordana
- Juliano