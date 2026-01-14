A- A+

BBB 26 Prova do Líder: participantes completam 17 horas de resistência; saiba quem continua Seis competidores ainda permanecem na disputa pela liderança

A prova que inaugura a disputa pela primeira liderança do 26ª edição do Big Brother Brasil (BBB 26) segue com seis participantes resistentes, nesta quarta (14). Eles disputam há 17horas a imunidade e vantagens do Líder.

Em ordem de numeração, os confinados que seguem na prova são: Sarah Andrade, Marciele, Edilson, Breno, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach. Até o momento, Babu Santana foi o último a deixar a prova, sendo o 15º eliminado da dinâmica.

Na prova de resistência, a cada rodada, o participante que se sair melhor conquista uma pausa e tem o poder de retirar alguém da competição. No entanto, não será possível escolher para eliminação quem tiver descansado por último.

