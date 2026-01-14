BBB 26
Prova do Líder: participantes já resistem há 20 horas na competição do BBB 26; veja quem segue
Quatro participantes ainda permanecem na disputa pela liderança
Quatro competidores seguem resistindo, na noite desta quarta-feira (14), na primeira prova pela liderança do BBB 26, que já se arrasta por 20 horas de duração.
Os participantes que seguem na disputa pela primeira liderança da 26ª edição do Big Brother Brasil são: Marciele, Edilson, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach. Sarah foi a última a deixar a prova, sendo o 17ª eliminada da dinâmica.
Prova do Líder
Na dinâmica, a cada rodada, o participante que se sair melhor conquista uma pausa e tem o poder de retirar alguém da competição. No entanto, não será possível escolher para eliminação quem tiver descansado por último.