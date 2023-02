A- A+

BBB23 Prova do Líder: resistência desafia participantes que adentram a madrugada em busca da liderança Prova que vai definir o novo líder da semana no BBB23, tem vento, frio, calor e outras surpresas para brothers e sisters

Foi dada a largada para a Prova do Líder desta quinta-feira (16) no BBB23. Brothers e sisters a postos, a prova, de resistência, vai adentrar a madrugada desafiando os participantes, que passarão por consequências caso desistam da dinâmica.

Dntro de um carrinho de compras de supermercado, os participantes passaram a enfrentar situações diversas na dinâmica, frio e calor entre elas, com a estrutura rodando o tempo todo.







Pelo menos os nove primeiros confinados que saírem da prova vão sortear as consequências, algumas delas repetidas. Entre as surpresas para quem não resistir à prova está a ida direto para o Paredão da semana.



Veja todas as consequências:

- Fora da próxima Prova do Líder

- Fora da Prova do Anjo

- Sem poder de compra do Curinga

- Não vota no Paredão

- Escolhe alguém para sair da prova

- Vai direto para a xepa

- Vai direto para o Paredão

Dinâmicas da Semana







