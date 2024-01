A- A+

BBB 24 Prova do Líder: saiba que horas começa a disputa pela nova liderança do BBB 24

Os participantes do BBB 24 disputam, nesta quinta-feira (18), mais uma Prova do Líder. O programa ao vivo começa às 22h25, conforme prevê a grade de programação da emissora.

A dinâmica poderá ser acompanhada pela Globo, no programa ao vivo, ou pelo Globoplay, pelos assinantes do streaming.



Quem venceu a 3ª prova do líder do BBB 24 foi Lucas Henrique, que passará a liderança para outro competidor nesta noite. O professor de educação física levou a melhor na disputa de sorte.

