BBB 24 Prova do Líder: seis participantes ainda não conquistaram a liderança no BBB 24; saiba quais Dinâmica acontece no programa ao vivo desta quinta-feira (14); seis brothers ainda não foram líderes

Mais uma Prova do Líder no BBB 24 vai definir a próxima liderança no BBB 24, nesta quinta-feira (14). Um dos 12 participantes que ainda restam poderá conquistar o posto e, com ele, todos os seus benefícios, como a imunidade da semana, o Quarto do Líder, a festa temática e o direito valioso de escolher como ficará dividido o seu grupo do VIP e também o da Xepa. Além disso, o líder também tem a incubência de indicar um brother para o Paredão.

Mais da metade dos participantes ainda não sentiu o gostinho dessa vitória. Dos confinados, seis ainda não conquistaram o título: Alane, Davi, Giovanna, Isabelle, Leidy Elin e Pitel não tiveram a oportunidade de levar a coroa e o roupão do Líder.

Lideranças no BBB 24

Com 12 Provas do Líder realizadas até o momento no programa, oito brothers já conquistaram essa honraria - alguns mais de uma vez como Lucas Henrique, que ganhou três vezes, e Beatriz, que levou a coroa pela segunda vez na última semana. Outros brothers também já subiram ao mais alto do pódio: Fernanda, Matteus, MC Bin Laden e Raquele.

Os eliminados Deniziane e Rodriguinho também foram líderes do BBB 24. A ex-sister conquistou o primeiro título da temporada, e o pagodeiro ganhou a prova duas vezes enquanto esteve confinado. A disputa acontece durante o programa ao vivo, logo após a exibição da novela Renascer, por volta das 22h25.

