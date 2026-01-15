A- A+

BBB 26 Prova do Líder supera 24h de duração com Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach na disputa Na Prova do Líder, Alberto Cowboy bateu próprio recorde de resistência que atingiu no BBB 7, quando resistiu até conquistar a liderança, após 21h em pé

A primeira Prova do Líder do BBB 26 está testandoa resistência dos participantes ao limite, nesta quarta-feira (14). A disputa, que ultrapassou 24h de duração no programa e já bateu a quarta maior duração da história, seguiu com dois competidores à liderança e se arrastou até o programa ao vivo.



Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach seguem firmes na prova que deve se arrastar pela madrugada. Durante o programa, além de anunciar a saída do ator Henri Castelli após os episódios de convulsões que ele teve, o apresentador Tadeu Schimidt avisou aos demais participantes sobre a saída dele, por questões de saúde.



Reta final

Após Marciele, última mulher a deixar a prova, ser a 18ª eliminada da dinâmica, restaram na competição Edilson, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach. Com a desistência do ex-jogador baiano, Alberto e Jonas foram os dois últimos resistentes.

Nessa primeira Prova do Líder do BBB 26, Alberto Cowboy bateu próprio recorde de resistência que atingiu há 9 anos, no BBB 7, quando resistiu até conquistar a liderança, após 21h em pé.

Na dinâmica da Prova do Líder, a cada rodada, o participante que se saísse melhor conquistava uma pausa e tinha o poder de retirar alguém da competição. No entanto, não era possível escolher para eliminação quem tivesse descansado por último.



Recordes de resistência

A maior duração de uma prova de resistência na história do Big Brother Brasil é de 42 horas e 58 minutos, conquistdo no BBB 18.

Confira os recordes históricos no reality:



1º Lugar (BBB 18): Ana Clara e Kaysar resistiram por quase 43 horas. A prova foi interrompida pela produção por questões de saúde, resultando em um empate e imunidade para ambos.



2º Lugar (BBB 12): Kelly e Jakeline disputaram por 29 horas e 57 minutos dentro de um carro.



3º Lugar (BBB 20): Thelma Assis e Mari Gonzalez ficaram 26 horas e 25 minutos em uma plataforma giratória.



4º Lugar (BBB 26): Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach ficaram 24 horas e 25 minutos em uma plataforma giratória.

