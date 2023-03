A- A+

bbb 23 Prova do Líder supera sete horas no BBB 23; saiba quem ainda está na disputa Sete brothers continuam para conquistar o título mais cobiçado da casa

A Prova do Líder do BBB 23 já supera sete horas e sete participantes ainda continuam disputando a liderança, título mais cobiçado da casa mais vigiada do Brasil.

Aline Wirley, Bruna Griphao, Cezar Black, Domitila Barros, Fred Nicácio, Ricardo e Sarah Aline ainda estão firmes e fortes para conquistar a liderança. Marvvila foi a primeira eliminada, após 14 minutos do início da dinâmica. Amanda foi a segunda eliminada, com 16 minutos de disputa. Já Larissa foi a terceira competidora a deixar a Prova do Líder, com quase cinco horas de competição no ar.

