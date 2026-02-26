A- A+

BBB 26 Prova do Líder: veja quais participantes se classificaram para a etapa final no programa ao vivo Tadeu Schmidt anunciou os classificados para a etapa final da competição

Após se dividirem em dupla para realizar a primeira etapa da Prova, ao longo da tarde desta quinta-feira (26), sete competidores se classificaram para a etapa final que definirá a nova liderança do BBB 26.

Solange Couto, Samira, Milena, Breno, Babu Santana, Jonas Sulzbach e Leandro Boneco, estão classificados para a finalíssima, que será realizada durante o programa ao vivo, conforme já anunciado por Tadeu Schmidt.



Como foi a prova:

Na primeira etapa, as duplas formadas foram Ana Paula Renault x Solange Couto, Jordana x Samira, Gabriela x Milena, Breno x Marciele, Babu Santana x Alberto Cowboy, Juliano Floss x Jonas Sulzbach e Chaiany x Leandro Boneco.



Antes de iniciar a dinâmica, o apresentador explicou as regras. O objetivo é fazer mais pontos que o seu adversário no duelo. Você vai pegar uma bolinha, vai colocar ali no início da rampa. E aí, a roleta vai estar rodando, você vai apertar esse botão que está à direita do dummy. Apertou o botão, soltou a bolinha. Cada um começa tendo direito a três lançamentos. Quem fizesse mais pontos, avançaria para a final. Mas, alguém vai ganhar a bolinha extra.







