Rodriguinho vence prova desta quinta (11) e se consagra como novo líder do Big Brother Brasil

A- A+

Após a eliminação do brother Maycon Cosmer, a edição desta quinta-feira (11) do Big Brother Brasil 2024 contou com a realização da segunda Prova do Líder da temporada.

Dividida entre velocidade e sorte, a prova aconteceu sem a presença da sister Giovanna, que quebrou o pé durante a festa na quarta (10).

Na primeira etapa, os participantes foram divididos nos seguintes grupos:



Grupo branco: Leidy Elin, Marcus Vinicius, Deniziene, Alane, Beatriz, Wanessa Camargo.

Grupo amarelo: MC Bin Laden, Juninho, Yasmin Brunet, Lucas Luigi, Vinicius Rodrigues, Lucas Henrique

Grupo preto: Vanessa Lopes, Michel, Raquele, Thalyta, Davi, Isabelle

Grupo azul: Nizam, Matteus, Rodriguinho, Giovanna Pitel, Fernanda, Lucas Pizane.



Já na etapa seguinte, foram classificados os grupos amarelos e azul. Por fim, o grupo azul foi o vencedor da prova que exigia velocidade dos participantes para realizarem entregas.

Na fase individual, os participantes precisaram de sorte para encontrar o cartão que selecionaria o novo líder da semana. A etapa, disputada apenas por Nizam, Matteus, Rodriguinho, Giovanna Pitel, Fernanda e Lucas Pizane, foi vencida pelo cantor de pagode, que se consagrou como líder da semana do Big Brother Brasil.



Veja também

BBB 24 Maycon Cosmer é o primeiro eliminado do Big Brother Brasil 2024