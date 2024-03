A- A+

BBB 24 Prova do Líder: Lucas Henrique vence competição e ganha a liderança do "BBB 24" pela terceira vez Professor de capoeira levou Leidy Elin, Wanessa, Yasmin e MC Bin Laden para o Vip

A noite desta quinta-feira (29) no “Big Brother Brasil 2024” contou com a realização de mais uma Prova do Líder. Quem venceu a competição desta vez foi Lucas Henrique.

Desta vez, todos os brothers e sisters participaram da dinâmica, que exigiu uma boa pontaria dos competidores. Vestidos como alimentos, eles precisaram escorregar por um tobogã e arremessar um disco em um “pote gigante de margarina”.

Cada espaço dentro do pote valia uma pontuação diferente. Após duas rodadas iniciais, foram para a final as quatro pessoas que conquistaram maiores pontos: Lucas, Matheus, Michel e Yasmin.



Lucas Henrique, mais conhecido como "Buda", conseguiu fazer 60 pontos em seu arremesso. Pela terceira vez nesta edição, o professor de capoeira conquistou a liderança no programa. Após a vitória, o professor de capoeira escolher MC Bin Laden, Leidy Elin, Wanessa e Yasmin para o Vip.

