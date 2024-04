A- A+

BBB 24 Após eliminação de MC Bin Laden, Buda conquista a Prova do Líder pela quinta vez Formação do Paredão será nesta sexta-feira (5), com eliminação no domingo (7)

Com o Modo Turbo do BBB 24 ativado, o Paredão desta quinta-feira (4) foi sucedido por uma nova Prova do Líder. Logo após a eliminação de MC Bin Laden, que deixou a casa com 80, 34% dos votos, Lucas Henrique foi quem conquistou a liderança da casa foi .

Durante a dinâmica, os participantes encarnaram garçons. Cada um em sua baia, os brothers e sisters observaram sucessões de pedidos no painel. Em seguida, tiveram que levar até uma mesa apenas o que foi solicitado na hora.

Lucas, conhecido como Buda, conseguiu mais pontos que os outros, levando a melhor na prova pela quinta vez. Já com o colar do Líder no pescoço, o capoeirista levou a amiga Giovanna para o VIP. O próximo Paredão será formado nesta sexta-feira (5), com eliminação no domingo (7).



