Festival Próximas edições do Rock in Rio e do The Town têm datas confirmadas Sete dias de programação vão marcar os 40 anos do RIR 2024; festival paulistano volta em 2025

Roberto Medina, presidente da Rock World e fundador do Rock in Rio, confirmou as datas da próxima edição do festival, que ocorrerá no Rio em 2024.

O evento vai durar sete dias e vai marcar os 40 anos do festival: nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro do próximo ano.

Medina disse que, para marcar o aniversário, também haverá outros eventos como um musical no Rio e em São Paulo que contará a história do festival, além de exposições nas duas cidades sobre o evento.

Neste domingo (10), ocorre o último dia da primeira edição do The Town, evento irmão do Rock in Rio em São Paulo, organizado pela Rock World. O festival levou cerca de 100 mil pessoas por dia, e é esperado o mesmo número hoje, somando um público total de 500 mil pessoas.

Roberta Medina, vice-presidente da Rock World, ainda confirmou a segunda edição do festival paulistano em 2025.

Em coletiva na manhã deste domingo (10), a organização apresentou um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) que movimentou um total de R$ 1,7 bilhão na economia da cidade. Já a ocupação dos hotéis na capital subiram 85% em relação à média de ocupação em setembro nos anos anteriores.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) comemorou os resultados do evento e disse que continuará fazendo reformas no autódromo para que, na próxima edição, o The Town possa receber um público maior. "Nós temos um problema de espaço", afirmou o prefeito ao comparar o The Town com o Rock In Rio.

Nas redes sociais, muitas pessoas que visitaram o evento reclamaram da super lotação — filas e demora para transitar entre um palco e outro foram problemas recorrentes. Reportagem do GLOBO deste domingo mostrou que a atual gestão tem feito investimentos robustos no autódromo, que quase foi privatizado na gestão anterior.

Os grandes números do festival também foram vistos no transporte público: 237 mil pessoas foram até o autódromo pegando trem ou metrô. Já o serviço de ônibus expresso, que era um serviço fora do sistema do transporte público tradicional, foi o modal escolhido por 210 mil pessoas.

